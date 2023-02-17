Курс валют в банках

По данным "Минфина", 17 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,50 гривны (без изменений против 16 февраля), а купить за 40 гривен (без изменений).

Интересно Перевалит ли доллар за 41 гривну на следующей неделе

Наличное евро банки покупают за 41,95 гривны (-5 копейки), а продают в среднем по 42,60 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,65 гривны (-22 копейки), а продают – за 39,92 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.

(-22 копейки), а продают – за (-5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,65 гривны (-20 копеек), а продажа – 42,51 гривны (-7 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,75 гривны (без изменений), а продажа – 39,85 гривны (-2 копейки).

(без изменений), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают по 42,08 гривны (-12 копеек), а продают за 42,35 гривны (-10 копеек).

Напомним! Банкирша Анна Золотько прогнозировала, что, несмотря на сопротивление рынка, гривна будет укрепляться. В течение недели курс доллара будет находиться в коридоре 39,60 – 40,40 гривен.

Каким будет курс на следующей неделе

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, что с 20 по 26 февраля на валютном рынке будет наблюдаться стабильная и прогнозируемая ситуация. Курс наличного доллара будет находиться в сложившихся в начале февраля пределах в 39,5 – 41 гривну за доллар.

Вместе с тем в зависимости от соотношения спроса и предложения, на рынке возможны незначительные курсовые колебания, которые, однако, не пересекут очерченные валютные "границы".