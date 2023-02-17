Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 17 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,50 гривні (без змін проти 16 лютого), а купити за 40 гривень (без змін).

Цікаво Чи перевалить долар за 41 гривню наступного тижня

Готівкове євро банки купують за 41,95 гривні (-5 копійки), а продають в середньому за 42,60 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,65 гривні (-22 копійки), а продають – за 39,92 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.

(-22 копійки), а продають – за (-5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,65 гривні (-20 копійок), а продаж – 42,51 гривні (-7 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,75 гривні (без змін), а продаж – 39,85 гривні (-2 копійки).

(без змін), а продаж – (-2 копійки). Євро купують по 42,08 гривні (-12 копійок), а продають за 42,35 гривні (-10 копійок).

Нагадаємо! Банкірка Анна Золотько прогнозувала, що попри супротив ринку гривня зміцнюватиметься. Тож впродовж тижня курс долара знаходитиметься в коридорі 39,60 – 40,40 гривень.

Яким буде курс наступного тижня

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, що з 20 по 26 лютого на валютному ринку спостерігатиметься стабільна і прогнозована ситуація. Курс готівкового долара знаходитиметься у сформованих на початку лютого межах у 39,5 – 41 гривні за долар.

Разом з тим, залежно від співвідношення попиту і пропозиції, на ринку можливі незначні курсові коливання, які, однак, не перетнуть окреслених валютних "кордонів".