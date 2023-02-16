Курс валют в банках

По данным "Минфина", 16 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,50 гривны (-10 копеек против 15 февраля), а купить за 40 гривен (-5 копеек).

Интересно Перевалит ли доллар за 41 гривну на следующей неделе

Наличное евро банки покупают за 42 гривны (-2 копейки), а продают в среднем по 42,70 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,43 гривны (-2 копейки), а продают – за 39,97 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

(-2 копейки), а продают – за (-4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,85 гривны (-18 копеек), а продажа – 42,58 гривны (-8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,75 гривны (-5 копеек), а продажа – 39,87 гривны (-3 копейки).

(-5 копеек), а продажа – (-3 копейки). Евро покупают по 42,20 гривны (-20 копеек), а продают за 42,45 гривны (-13 копеек).

Каким будет курс этой недели

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что в начале этой недели доллар будет удерживать позиции вблизи психологического уровня в 40 гривен за доллар, хотя небольшое превышение предложения над спросом толкает рынок ниже указанной отметки.