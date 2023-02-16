Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 16 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,50 гривны (-10 копеек против 15 февраля), а купить за 40 гривен (-5 копеек).
Интересно Перевалит ли доллар за 41 гривну на следующей неделе
- Наличное евро банки покупают за 42 гривны (-2 копейки), а продают в среднем по 42,70 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,43 гривны (-2 копейки), а продают – за 39,97 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,85 гривны (-18 копеек), а продажа – 42,58 гривны (-8 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,75 гривны (-5 копеек), а продажа – 39,87 гривны (-3 копейки).
- Евро покупают по 42,20 гривны (-20 копеек), а продают за 42,45 гривны (-13 копеек).
Каким будет курс этой недели
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что в начале этой недели доллар будет удерживать позиции вблизи психологического уровня в 40 гривен за доллар, хотя небольшое превышение предложения над спросом толкает рынок ниже указанной отметки.
По моему мнению, в ближайшие дни такие тенденции будут оставаться актуальными, а значит, несмотря на сопротивление рынка, скорее всего, гривня будет понемногу укрепляться. В течение недели курс доллара будет находиться в коридоре 39,60 – 40,40 гривен.