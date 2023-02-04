Каким будет курс на следующей неделе

Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), рассказал, что в течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной и контролируемой.

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Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Изменений "стратегии" курсообразования пока не предполагается. Как и на прошлой неделе, главными факторами, благодаря которым идет относительно стабильный период, являются профессиональные действия регулятора по сохранению учетной ставки, официальному курсу валют и политике баланса между спросом и предложением на наличную валюту.

Таким образом, по всем признакам, течение 6 – 12 февраля курс доллара будет оставаться на уже привычном стабильном уровне – в пределах 39,5 – 41 гривна.

Помощь от ЕС и позитивные тренды

Эксперт добавил, что сейчас четко очерчены положительные тренды: уровень ежемесячной инфляции (по итогам января) не превышает 1 – 1,3%. То есть уровень находится на уровне января 2022 – до начала полномасштабного вторжения.

На фоне анонсированной помощи от ЕС на 2023 год в размере 18 миллиардов евро, есть вероятность, что МВФ согласует получение Украиной долговременного пакета помощи на 16 миллиардов долларов,

– говорит Герман Марченко.

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Следовательно, существенная макрофинансовая помощь, оказываемая Украине, будет способствовать решению бюджетных и экономических вопросов.