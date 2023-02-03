Насколько подорожают товары

По итогам 2023 потребительская инфляция в Украине может составить 18,7%, говорится в отчете Нацбанка. В прошлом году показатель инфляции достиг 26,6%, впрочем, почти не рос в годовом исчислении за последние три месяца.

Ценовое давление остается значительным из-за последствий войны, в том числе разрушения предприятий и инфраструктуры, нарушения цепей производства и поставок. Кроме того, расходы бизнеса и дальше росли в результате энергетического

террора россии, – говорится в документе.

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В 2024-2025 годах прогнозы по инфляции улучшаются: в 2024 году она может уменьшиться до 10.4%, а в 2025 году до 6.7%.

Когда начнет расти ВВП

В этом году НБУ ожидает рост реального ВВП на 0,3%. Ухудшение прогноза по сравнению с октябрьскими оценками обусловлено, прежде всего, последствиями энергетического террора, а также пересмотром оценки продолжительности боевых действий.

Это приведет к отсрочке полноценной разблокировки портов, что будет сдерживать потенциал возобновления экспорта. Кроме того, в 2023 году по причине накопления проблем, связанных с проведением посевной и уборочной кампаний в условиях войны, урожаи этого года будут меньше.

В 2024 году, по прогнозам НБУ, реальный ВВП Украины вырастет на 4.1%, а в 2025 году экономический

рост ускорится до 6.4%.

В течение следующих двух лет ожидается снижение рисков безопасности вместе с возобновлением полноценной работы портов, увеличением урожаев, постепенным восстановлением производственных мощностей,

налаживанием логистики и возвращением вынужденных мигрантов.



Напомним, ранее мы писали о том, Международный мировой фонд ожидает рост мировой экономики в этом году на 2,9%, что на 2% больше октябрьской оценки. В следующем году ожидается рост на уровне 3,1%.