Наскільки подорожчають товари

За підсумками 2023 року споживча інфляція в Україні може скласти 18,7%, йдеться у звіті Нацбанку. Минулого року показник інфляції досяг 26,6%, втім, майже не зростав у річному вимірі протягом останніх трьох місяців.

Ціновий тиск залишається значним через наслідки війни, у тому числі руйнування підприємств та інфраструктури, порушення ланцюгів виробництва та постачання. Крім того, витрати бізнесу й надалі зростали внаслідок енергетичного

терору росії, – говориться у документі.

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У 2024-2025 роках прогнози щодо інфляції поліпшуються: у 2024 вона може зменшитися до 10.4%, а у 2025 до 6.7%.

Коли почне зростати ВПП

Цього року НБУ очікує зростання реального ВВП на 0.3%. Погіршення прогнозу порівняно із жовтневими оцінками зумовлене насамперед наслідками енергетичного терору, а також переглядом оцінки тривалості бойових дій.

Це зумовить відтермінування повноцінного розблокування портів, що стримуватиме потенціал відновлення експорту. Крім того, у 2023 році унаслідок накопичення проблем, пов’язаних із проведенням посівної та збиральної кампаній в умовах війни, врожаї цього року будуть меншими.

У 2024 році за прогнозами НБУ реальний ВВП України зросте на 4.1%, а у 2025 році економічне

зростання пришвидшиться до 6.4%.

Протягом наступних двох років очікується зниження безпекових ризиків разом із поновленням повноцінної роботи портів, збільшенням врожаїв, поступовим відновленням виробничих потужностей,

налагодженням логістики та поверненням вимушених мігрантів.



Нагадаємо, раніше ми писали про те, Міжнародний світовий фонд очікує зростання світової економіки цього року на 2,9%, що на 2% більше за жовтневу оцінку. Наступного року очікується зростання на рівні 3,1%.