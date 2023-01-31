Глобальне зростання минулого року оцінюється у приблизно 3,4%, згідно з оновленим оглядом МВФ. На економічну активність у світі продовжує тиснути підйом ставки центрального банку для боротьби з інфляцією та війна Росії в Україні.

Цікаво Зарплати для українців зростуть: кого чекає підвищення

Наголошується, що загострення ситуації на фронті викличе несприятливі наслідки для економіки в усьому світі. Баланс ризиків залишається в бік зниження, але несприятливі ризики зменшилися з жовтня 2022 року.

У прогнозі немає даних щодо української економіки, але прогнози щодо динаміки російської економіки МВФ покращив порівняно з жовтневими показниками. Позитивною стороною є сильніший стимул від відкладеного попиту в багатьох економіках або швидше падіння інфляції.

Прогнози щодо спаду російської економіки

МВФ трохи покращив очікування щодо спаду російської економіки у 2022 році. Він оцінюється у – 2,2% порівняно з прогнозованими –3,4%. Помірне позитивне зростання економіки агресора очікується у 2023 році.

Тобто, попри санкції щодо російського викопного палива, економіка країни-загарбника поступово відновлюється. При нинішньому рівні обмеження цін на нафту Великої сімки, обсяги експорту російської сирої нафти сильно не зменшаться. До того ж російська торгівля продовжує перенаправлятися до країн, які не застосовують санкції.

Прогнози МВФ щодо ВВП

Економіки країн, що розвиваються, за оцінкою фонду, у 2023 році зростуть на 4%, що на 3% більше за попередній прогноз. Оцінку зростання ВВП розвинених країн у 2023 році покращено на 0,1 процентний пунктир – до 1,2%, у 2024 році зростання становитиме 1,4%.

Прогноз зростання економіки Китаю у 2023 році покращили – до 5,2%, а у 2024 році зростання становитиме 4,5%.

у 2023 році покращили – до 5,2%, а у 2024 році зростання становитиме 4,5%. Для Індії у 2023 склала 6,1%. У 2024 році очікується зростання на 6,8%.

у 2023 склала 6,1%. У 2024 році очікується зростання на 6,8%. Для США МВФ підвищили прогноз на 2023 рік до 1,4%, а у 2024 року очікується зростання на 1%.

МВФ підвищили прогноз на 2023 рік до 1,4%, а у 2024 року очікується зростання на 1%. Економіка країн єврозони – зросте на 0,7%, прогноз покращено з жовтневих 0,5%. На 2024 фонд прогнозує прискорення зростання до 1,6%.

– зросте на 0,7%, прогноз покращено з жовтневих 0,5%. На 2024 фонд прогнозує прискорення зростання до 1,6%. При цьому МВФ очікує на зниження економіки Великої Британії в 2023 році на 0,6%, раніше на цей рік прогнозувалося зростання на 0,3%. У 2024 році очікується зростання ВВП на 0,9%.

в 2023 році на 0,6%, раніше на цей рік прогнозувалося зростання на 0,3%. У 2024 році очікується зростання ВВП на 0,9%. Оцінка ВВП Японії на 2023 рік збільшилася до 1,8% із 1,6%. У 2024 році зростання сповільниться до 0,9%, вважає МВФ.

Прогнози щодо інфляції

Очікується, що у 2023 році глобальна інфляція скоротиться до 6,6% у 2023 році.

А от у 2024 році може знизитись до 4,3%. Однак все ще перевищуватиме допандемічний рівень приблизно на 3,5%.

У 2023 році інфляція має зменшитися приблизно у 84% країнах, порівняно із 2022 роком. У країнах з розвиненою економікою середньорічна інфляція, за прогнозами фонду, знизиться до 4,6% у 2023 році та до 2,6% у наступному, що для багатьох країн вище за цільовий показник.

У країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, прогнозована річна інфляція знизиться з 9,9% до 8,1% у 2023 році та до 5,5% у 2024 році, що вище середнього показника в 4,9%, що відзначалося до пандемії.

Що таке інфляція

Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Тож чим вищий рівень її рівень в країні – тим більшу загрозу він несе для економіки. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна перебувати на рівні 1 – 3% річних. Для країн з ринками, що розвиваються, середньострокова інфляційна ціль є вищою і коливається зазвичай в межах від 4 до 8% річних

Нагадаємо, у Нацбанку прогнозують, що ціни за результатами цього року зростуть до 18,7%. А у 2024 році інфляція може становити нижче, ніж довоєнний показник.