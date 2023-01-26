Прогноз НБУ щодо інфляції
- У 2023 році складе 19,8%.
- У 2024 сповільниться до 10,8%.
- А за результатами 2025 може скласти 6,7%.
Актуально Ціна яєць суттєво знизиться вже найближчим часом
Нагадаємо, що для країн з розвиненою економікою під ціновою стабільністю вважають інфляцію на рівні 1 – 3% річних. Для країн з ринками, що розвиваються, середньострокова інфляційна ціль є вищою і коливається зазвичай в межах від 4 до 8% річних. До війни в України була середньострокова ціль на рівні 5% річних.
Що сприятиме зниженню інфляції
Очільник НБУ зазначив, що зниженню інфляції сприятимуть збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабший споживчий попит в умовах відключень електроенергії.
Отримання анонсованих обсягів міжнародної допомоги та спільні дії Національного банку та уряду з активізації ринку внутрішніх боргових залучень дадуть змогу уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету та балансувати валютний ринок.
Він додав, що у наступні роки інфляція сповільнюватиметься швидше завдяки зниженню безпекових ризиків, повноцінному відновленню логістики та збільшенню врожаїв.
Основний внесок в інфляцію в ці роки матиме адміністративна компонента через необхідність приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів,
– підкреслив Пишний.