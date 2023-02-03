Подписание состоялось на совместном заседании украинского правительства и Европейской комиссии в Киеве.

Бюджет программы составляет 4,2 миллиарда евро, а один из ее основных компонентов – развитие конкурентоспособности бизнеса. Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, являющихся фундаментом нашей экономики,

– прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Кроме того, Украина и ЕС заключили меморандум о стратегическом партнерстве в сфере возобновляемых газов, биометана, водорода и других синтетических газов.

Чего поможет добиться программа "Единый рынок"

Эта программа рассчитана на 7 лет и призвана помогать развитию предпринимательской среды. Она будет способствовать:

созданию благоприятной бизнес-среды;

упрощению доступа к рынкам;

развитию и росту бизнеса;

обеспечению конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики (сочетание экосистем, кластеры).

Среди прочего предполагается участие в Европейской сети Предприятий (EEN), Эразмус для молодых предпринимателей (EYE), совместных кластерных инициативах.

Напомним, по словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, после победы над Россией Украина очень быстро получит членство в ЕС и НАТО. В настоящее время Украина отрабатывает соответствующую законодательную базу и исполнительные инструменты, необходимые для синхронизации с европейскими инструментами и правилами.