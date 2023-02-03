Подписание состоялось на совместном заседании украинского правительства и Европейской комиссии в Киеве.
Бюджет программы составляет 4,2 миллиарда евро, а один из ее основных компонентов – развитие конкурентоспособности бизнеса. Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, являющихся фундаментом нашей экономики,
– прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Кроме того, Украина и ЕС заключили меморандум о стратегическом партнерстве в сфере возобновляемых газов, биометана, водорода и других синтетических газов.
Чего поможет добиться программа "Единый рынок"
Эта программа рассчитана на 7 лет и призвана помогать развитию предпринимательской среды. Она будет способствовать:
- созданию благоприятной бизнес-среды;
- упрощению доступа к рынкам;
- развитию и росту бизнеса;
- обеспечению конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики (сочетание экосистем, кластеры).
Среди прочего предполагается участие в Европейской сети Предприятий (EEN), Эразмус для молодых предпринимателей (EYE), совместных кластерных инициативах.
Напомним, по словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, после победы над Россией Украина очень быстро получит членство в ЕС и НАТО. В настоящее время Украина отрабатывает соответствующую законодательную базу и исполнительные инструменты, необходимые для синхронизации с европейскими инструментами и правилами.