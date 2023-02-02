Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, сейчас Украина отрабатывает соответствующую законодательную базу и исполнительные инструменты, необходимые для синхронизации с европейскими инструментами и правилами.

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Украина скоро присоединится к ЕС и НАТО после победы

Подоляк подчеркнул, что европейские политики поддерживают стремление Украины. Тут очень важен визит президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, которая уже в четвертый раз приезжает во время войны.

Это люди, искренне демонстрируют, что поддерживают Украину. Не потому, что это политическая должность, или выгодно, или это репутационно круто и т.д. Нет, она (Урсула фон дер Ляен – 24 Канал) искренне понимает эту войну и постоянно занимается Украиной, общается и информационно об этом говорит. Она лично все это ощущает. Это очень важно, потому что она симметрично с нами чувствует природу этой войны.

– отметил Подоляк.

Кроме этого, госпожа Урсула вместе с другими европейскими чиновниками приехали, чтобы провести определенную "черновую работу" перед саммитом Украина-ЕС, который состоится 3 февраля.

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Как уверен Подоляк, уже после победы Украина очень быстро присоединится к ЕС и НАТО. Это будет символичным, важным и моральным шагом для всей Европы. Украина платит большую цену за ценности. Поэтому она должна быть обязательным представителем европейского сообщества, которое разделяет эти ценности.

Впрочем, чтобы быстро присоединиться к ЕС и НАТО нужно сделать много работы по построению архитектуры европейского типа государства. Сейчас этот процесс идет.

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