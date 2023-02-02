Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Еврокомиссии. На пресс-конференции он отметил, что реализовать мечту о мирной Европе можно только вместе с Украиной и только побеждая агрессию России.
К теме Визит фон дер Ляен и Борреля в Киев: уже встретились с Зеленским и Шмыгалем
Зеленский предупредил Европу
Глава государства считает, что Россия готовится к попытке реванша не только против Украины, но и против свободной Европы. Поэтому, по словам Зеленского, чтобы преодолеть такого врага, недостаточно успехов на поле боя – нужна вера в свободную, мирную, объединенную Европу.
Нужна крепость наших институтов. Нужны мотивирующие интеграционные достижения, которые будут доказательством именно того, что устойчивость наших людей на поле боя и на всех других уровнях этого сложного судьбоносного противостояния действительно поддерживается всей Европой.
– заявил президент.
Он рассказал, что основатели ЕС и европейцы мечтали, чтобы Европа была надежно защищена от любых агрессий и шовинизма и "никогда снова не было сожженных городов и депортаций".
Речь Зеленского на пресс-конференции: смотрите видео
Почему для украинцев важно быть в ЕС
Глава государства напомнил, что перед предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС объяснял партнерам, что такое решение будет мотивацией для украинцев защищать Украину, а следовательно и всю Европу от "самых антиевропейских из сил, которые сегодня есть в мире".
"Сейчас мы перед следующим логическим важным шагом – перед новой фазой в нашем историческом объединении. И будет правильно, если открытие переговорного процесса по членству Украины в Евросоюзе будет восприниматься именно так, как воспринималось предоставление Украине кандидатства", – отметил Зеленский.
По его словам, украинцы на поле боя защищают ценности, на основе которых Европа объединилась и объединяется сейчас.
Евросоюз предоставил Украине седьмой пакет помощи
Совет Евросоюза выделила Украине седьмой пакет пособия в размере 500 миллионов евро. Также Украина получит еще 45 миллионов евро на миссию военной помощи ЕС.
"Я благодарен ЕС за жизненно важную помощь в сфере безопасности, которая приближает нас к победе над российским агрессором", – написал глава МИД Дмитрий Кулеба.