Соответствующее решение Совет ЕС принял сегодня, 2 февраля. Таким образом, эта помощь очень важна для нашего государства.

Кстати ЕС согласовал 500 миллионов военной помощи для Украины: Венгрия отказалась от блокирования

ЕС выделил новую помощь Украине

Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Совет ЕС выделил седьмой пакет в размере 500 миллионов евро через Европейский фонд мира.

Кроме того, наша страна получит 45 миллионов евро для миссии военной помощи ЕС.

Я благодарен за жизненно важную безопасность ЕС, которая приближает нас к победе над российским агрессором,

– отметил Кулеба.

Военная помощь Украине от других стран