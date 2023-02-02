Соответствующее решение Совет ЕС принял сегодня, 2 февраля. Таким образом, эта помощь очень важна для нашего государства.
Кстати ЕС согласовал 500 миллионов военной помощи для Украины: Венгрия отказалась от блокирования
ЕС выделил новую помощь Украине
Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Совет ЕС выделил седьмой пакет в размере 500 миллионов евро через Европейский фонд мира.
Кроме того, наша страна получит 45 миллионов евро для миссии военной помощи ЕС.
Я благодарен за жизненно важную безопасность ЕС, которая приближает нас к победе над российским агрессором,
– отметил Кулеба.
Военная помощь Украине от других стран
- США 6 января объявили пакет помощи на 3 миллиарда долларов. В Пентагоне опубликовали полный перечень оружия, которое будет предоставлено Украине.
- Так, в рамках нового пакета помощи США предоставят Украине: 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 миллиметров; 100 бронетранспортеров M113; 55 противоминных транспортных средств с засадой (MRAP); 138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV) и многое другое.
- Украина получит от Франции радары для противовоздушной обороны Ground Master 200 (GM 200). Они существенно усилят возможности нашей ПВО в борьбе с враждебными летающими объектами.
- Франция предоставит Украине дополнительные самоходные артиллерийские установки Caesar, успешно зарекомендовавшие себя на фронте. Париж поставит нашей стране еще 12 этих установок.
- Также Франция и Австралия договорились о совместном производстве 155-миллиметровых снарядов для помощи Украине. Они планируют выпустить несколько тысяч подобных боеприпасов.