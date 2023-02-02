О своем визите Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель сообщили в твиттере. Расскажем, зачем они прибыли в Киев и что планируют здесь делать.

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Президент Еврокомиссии вместе с командой

Хорошо, что я вернулась в Киев, мой четвертый раз после вторжения России,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что в этот раз прибыла вместе со своей командой комиссаров. Они в столице Украины для того, чтобы продемонстрировать, что ЕС рядом с нами как никогда. Кроме того, этот визит необходим для дальнейшего углубления поддержки и сотрудничества, добавила она.



Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев на поезде / Фото с твиттера фон дер Ляйен

Боррель приехал, чтобы поддержать Украину

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, он прибыл в Киев, чтобы "передать сильнейший сигнал поддержки ЕС всем украинцам". Тем, кто защищает свое государство от российской агрессии.

Помощь ЕС достигла 50 миллиардов евро с начала войны России. Европа была объединена с Украиной с первого дня. И все еще будет с вами, чтобы побеждать и восстанавливаться,

– добавил Боррель.

На их визит в Украину уже отреагировал глава ОП Андрей Ермак. Он приветствовал союзников с тем, что они приехали в Украину 2 февраля.

Это не единственные европейские лидеры, которые сейчас находятся в Украине. Еще один прибыл с визитом в Ужгород.

Президент Австрии – в Ужгороде

Как рассказали в Закарпатской ОВА, с официальным визитом в Ужгород прибыл президент Австрии Александер Ван дер Беллен. У него намечена встреча с руководством ОВА. Во время нее будут обсуждаться перспективы межрегионального сотрудничества Закарпатья и федеральных земель Австрии. Также коснутся темы поддержки украинцев в войне, развязанной Россией.

В Киеве пройдет саммит Украина – ЕС

Напомним, что в начале января стало известно о предстоящем саммите Украина – ЕС. Тогда было принято решение, что состоится он в Украине. Это подтвердила также Швеция, председательствующая в Евросоюзе.

Для нашего государства этот саммит очень важен. Он пройдет 3 февраля, а Украина в нем примет партнеров как будущий член Евросоюза.

На этот саммит возлагает большие надежды глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, наше государство в ожидании ощутимых практических результатов встречи. Кроме того, ждем положительной оценки выполнения рекомендаций от Еврокомиссии. Как заметил он, предвступительные переговоры должны начаться до конца 2023 года.