Когда поступят выплаты

В ведомстве уже решили проблему с недостаточным выделением средств и направили на финансирование программы недостающую сумму.

Проблему оперативно решили совместными усилиями Минреинтеграции, Минсоцполитики и Минфина. Объем выплат за январь был увеличен на сумму почти 1,3 миллиарда гривен,

– говорится в сообщении.

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В Минреинтеграции также добавили, что оперативно выявить проблему удалось благодаря обращениям граждан на горячую линию министерства.

Услышать и отреагировать. Именно так должны делать. Спасибо всем, кто приобщился к решению проблемы. В частности, Минсоцполитики и Минфина. Несколько сотен тысяч человек смогли получить финансовую помощь от государства. Прошу и дальше тщательно отслеживать сигналы от людей,

– отметила Ирина Верещук.

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