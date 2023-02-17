Коли надійдуть виплати

У відомстві уже розв'язали проблему із недостатнім виділенням коштів та спрямували на фінансування програми суму, якої не вистачало.

Проблему оперативно вирішили спільними зусиллями Мінреінтеграції, Мінсоцполітики та Мінфіну. Обсяг виплат за січень був збільшений на суму майже 1,3 мільярда гривень,

– йдеться у повідомленні.

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У Мінреінтеграції також додали, що оперативно виявити проблему вдалося завдяки зверненням громадян на гарячу лінію міністерства.

Почути та зреагувати. Саме так маємо робити. Дякую всім, хто долучився до вирішення проблеми. Зокрема Мінсоцполітики та Мінфіну. Декілька сотень тисяч людей змогли врешті отримати фінансову допомогу від держави. Прошу й надалі ретельно відслідковувати сигнали від людей,

– зауважила Ірина Верещук.

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