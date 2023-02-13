Денежную помощь от организации могут получить переселившиеся из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской, Херсонской областей украинцы.

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В поддержку от ACTED могут претендовать:

  • одинокие матери или родители, которые воспитывают детей и одинокие пожилые люди (60 лет и старше);
  • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и многодетные семьи;
  • семьи с беременными и кормящими женщинами с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении, а также, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

Обратиться за помощью можно по телефону 0 800 33 69 36. Для этого нужно иметь документы всех членов рожать, а именно паспорта, идентификационные коды, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковской карты Сбербанка, если хотите получить денежную помощь на карту.

Денежную помощь от этой благотворительной организации могут получить переселенцы, которые переместились в ноябре-декабре 2022 года в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую и Черновицкую области.

Рассчитывать на помощь могут семьи переселенцев, не имеющих безопасного места жительства, пострадавшие от обстрелов и семьи, лишившиеся члена семьи. Также семьи переселенцев, у которых нет безопасного жилья.

Что касается деталей программы, то можно обратиться на горячую линию по номеру 0 800 609 845, или по электронному адресу ukrainianresponse@savethechildren.org.

Благодаря этой платформе украинцы могут получить финансовую помощь от неравнодушных американцев в размере 100 долларов (3 600 гривен).

  • Для получения помощи необходимо заполнить форму по ссылке;
  • После этого заявка проходит проверку, ее переводят на английский и размещают на сайте;
  • Когда донация поступает в ответ на запрос, средства посылают на карту или банковский счет;
  • После получения средств Gate to Ukraine просит записать краткую видео благодарность для вашего спонсора.

Те переселенцы, которые зарегистрированы и проживают в Запорожье с 1 августа 2022 года, могут получить денежные выплаты от чешской гуманитарной организации "Человек в беде" по 2 200 гривен на каждого члена семьи с выплатой в 3 месяца.

Предварительная регистрация осуществляется по телефону: 066 722 8574. Также для подачи документов можно обратиться по адресу: ул. Украинская, 50 (вход со стороны двора). График работы: с понедельника по пятницу 9.00 – 16.00.

Благотворительная организация "Международный благотворительный фонд Help Us Help UA" оказывает гуманитарную помощь семьям с детьми, зарегистрированными как ВПЛ.

Гуманитарная помощь может предоставляться семьям с детьми ВПЛ, в которых есть дети с соответствующим социальным статусом:

  • дети-сироты (запрос может подать опекун или совершеннолетнее лицо с соответствующим статусом);
  • дети, лишенные родительской опеки (запрос может подать опекун или совершеннолетнее лицо с соответствующим статусом);
  • дети с инвалидностью;
  • многодетная семья (запрос подают семьи, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей или студенты).

Украинцы из Луганской и Донецкой областей могут получить средства гигиены для детей, питание, игрушки, одежду и другое. Это могут быть семьи с детьми, беременные, приюты с пожилыми людьми, люди с инвалидностью.

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Для подачи заявки нужно написать сообщение организации с указанием возраста ребенка, из какого города и куда уехали, что именно нужно и в каком количестве номер телефона, отделение Новой почты.