От чего будет зависеть компенсация

Компенсация ЕСВ

В Минэкономики отмечают, что компенсации будут зависеть от категории безработных. Так что работодатель, который примет на работу безработного, получит возмещение расходов на единый соцвзнос (ЕСВ) за месяц.

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Однако это произойдет только при трудоустройстве по меньшей мере на два года направленного центром занятости безработного из конкретных категорий.

За трудоустройство каких категорий работодатель может получить полную компенсацию:

одинокие родители или опекуны детей младше 14 лет или детей с инвалидностью;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

лица, уволенные после отбывания наказания или принудительного лечения;

лица, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 лет;

лица в возрасте 15 лет, которые с согласия одного из родителей могут приниматься на работу;

лица, в отношении которых был установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их увольнения.

Важно! Длительность выплаты компенсации составит 12 месяцев в течение следующих двух лет.

Компенсация 50% от зарплаты работника

Также предусмотрена частичная компенсация за трудоустройство некоторых категорий. Речь идет о 50% от фактических затрат на оплату труда, но не больше минимальной зарплаты. Работодатель может получить такую компенсацию в случае трудоустройства как минимум на один год таких категорий из числа безработных:

лиц, до наступления права на пенсию по возрасту которых осталось не больше 5 лет;

лиц с инвалидностью;

участников боевых действий.

Важно! В этом случае общая продолжительность выплаты компенсации составит 6 месяцев в течение следующего года.

Компенсация половины минимальной зарплаты

Также половину минимальной зарплаты работодатель сможет компенсировать при трудоустройстве:

лиц в возрасте до 25 лет со стажем не более 12 месяцев;

в возрасте до 35 лет – на первое рабочее место;

уволенных со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы – на первое рабочее место после такого увольнения.

Важно! Общая продолжительность выплаты компенсации в этом случае составит до 6 месяцев при трудоустройстве не менее 1 года.

Как получить компенсацию за трудоустройство безработного / Инфографика Минэкономики