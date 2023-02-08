Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.
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- 28% опрошенных убеждены, что правительство должно усилить надзор за экономикой, чтобы предприниматели и работники платили больше налогов в бюджет, а правительство тратило их на нужды развития страны.
- Еще 10% украинцев ответили "затрудняюсь ответить/не знаю" на вопрос "Что должно сделать правительство для быстрого послевоенного восстановления Украины?".
Украинцы хотят, чтобы правительство снизило налоги после окончания войны / Инфографика CASE
Какие сейчас действуют налоги для бизнеса
Единый налог
- Для ФЛП 1 группы составляет 10% от прожиточного минимума, то есть 286,4 гривны (10% от 2684 гривен).
- Для 2 группы ЕН – 20% от минимальной зарплаты, то есть 1 340 гривен (20% от 6700 гривен).
- ФЛП 3 группы продолжат платить по-прежнему 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, 3% от суммы доходов для плательщиков НДС, специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.
Размер ЕСВ
Для ФЛП 3 группы составляет 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, 3% от суммы доходов для плательщиков НДС, специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.
Ставка ЕСВ за себя для ФЛП составляет 4 422 гривны за каждый квартал года, или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно.