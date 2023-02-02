Налоги для ФЛП

Минимальная зарплата в Украине в 2023 году осталась без изменений на уровне 6 700 гривен, поэтому размер единого налога и ЕСВ не изменится.

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Единый налог

Для ФЛП 1 группы составляет 10% от прожиточного минимума, то есть 286,4 гривны (10% от 2684 гривен).

Для 2 группы ЕН – 20% от минимальной зарплаты, то есть 1340 гривен (20% от 6700 гривен).

ФЛП 3 группы продолжат платить по-прежнему 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, 3% от суммы доходов для плательщиков НДС, специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.

Размер ЕСВ

Ставка единого налога остается неизменной для тех, у кого 3 группа. Они также платят 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, 3% от суммы доходов для плательщиков НДС, специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.

Ставка ЕСВ за себя для ФЛП будет составлять 4 422 гривны за каждый квартал 2023 года, или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно.

Другой счет для ЕСВ

С 1 февраля изменился счет для уплаты единого взноса в Киеве. А вот счета для других территориальных органов ГНС остаются без изменений.

Таким образом, в следующем месяце следует уплачивать единый взнос на государственное общеобязательное социальное страхование на открытые счета 3556 на имя ГУ ГНС по 201-204 символам отчетности.

Реквизиты новых счетов будут опубликованы на сайте ГУ ГНС в Киеве. Их можно проверить по ссылке, нажав здесь.