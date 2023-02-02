Податки для ФОПів
Мінімальна зарплата в Україні у 2023 році залишилась без змін на рівні 6 700 гривень, тож розмір єдиного податку та ЄСВ не зміниться.
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Єдиний податок
- Для ФОПів 1 групи складає 10% від прожиткового мінімуму, тобто 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень).
- Для 2 групи ЄП – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень).
- ФОПи 3 групи продовжать сплачувати, як і раніше 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, 3% від суми доходів для платників ПДВ, спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.
Розмір ЄСВ
Ставка єдиного податку залишиться незмінною для тих, у кого 3 група. Вони так само платять 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, 3% від суми доходів для платників ПДВ, спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.
Ставка ЄСВ за себе для ФОПів становитиме 4 422 гривні за кожен квартал 2023 року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця.
Інший рахунок для ЄСВ
З 1 лютого змінився рахунок для сплати єдиного внеску у Києві. А от рахунки для інших територіальних органів ДПС залишаються без змін.
Таким чином у наступному місяці слід сплачувати єдиний внесок на державне загальнообов'язкове соціальне страхування на рахунки 3556, що відкриті, на ім'я ГУ ДПС за 201-204 символами звітності.