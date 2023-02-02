Податки для ФОПів

Мінімальна зарплата в Україні у 2023 році залишилась без змін на рівні 6 700 гривень, тож розмір єдиного податку та ЄСВ не зміниться.

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Єдиний податок

Для ФОПів 1 групи складає 10% від прожиткового мінімуму, тобто 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень).

Для 2 групи ЄП – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень).

ФОПи 3 групи продовжать сплачувати, як і раніше 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, 3% від суми доходів для платників ПДВ, спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Розмір ЄСВ

Ставка єдиного податку залишиться незмінною для тих, у кого 3 група. Вони так само платять 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, 3% від суми доходів для платників ПДВ, спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Ставка ЄСВ за себе для ФОПів становитиме 4 422 гривні за кожен квартал 2023 року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця.

Інший рахунок для ЄСВ

З 1 лютого змінився рахунок для сплати єдиного внеску у Києві. А от рахунки для інших територіальних органів ДПС залишаються без змін.

Таким чином у наступному місяці слід сплачувати єдиний внесок на державне загальнообов'язкове соціальне страхування на рахунки 3556, що відкриті, на ім'я ГУ ДПС за 201-204 символами звітності.

Реквізити нових рахунків будуть оприлюднені на сайті ГУ ДПС у Києві. Їх можна перевірити за посиланням, натиснувши тут.