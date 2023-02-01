Об этом рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко во время брифинга, передает 24 Канал.

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Как забронировать ФЛП

Фоменко напомнил, что с 31 января постановление 194, которое определяло критерии для бронирования ФЛП и других работников согласно определению ЦОИВ (центральные органы исполнительной власти) и по согласованию с Генштабом и Минобороной, было аннулировано. Однако забронировать работников пока все же возможно.

Согласно процедуре, нужно обратиться в ОВД или в отраслевой центральный орган исполнительной власти. Также, чтобы забронировать работника, нужно соответствовать определенным критериям:

не иметь налоговой задолженности,

средний уровень зарплаты должен быть не ниже установленного уровня по региону,

иметь определение, что это критически важно для функционирования региона или предоставления каких-либо уникальных функций.

Далее ЦОИВ или ОВА определяют, что такой ФЛП важен и подают на согласование Генштаба. "То есть ответ – да, возможно, и общим порядком это можно урегулировать", – констатирует Фоменко.

Какой процент работников можно забронировать

Игорь Фоменко Заместитель министра экономики Мы проводили не раз консультации с бизнес-сообществом, с ассоциациями и были вопросы к тому, что раньше было предложение до 40%. Был вопрос, что иногда не совсем ясен отказ, или почему те или иные категории не бронируются. Поэтому была такая договоренность с Генштабом, с Минобороны, что 50% от общей численности военнообязанных – это то, что разрешено и урегулировано постановлением количество военнообязанных для бронирования.

Вместе с тем он подчеркивает, что если нет такой необходимости, то учитывается государственная позиция и бизнеса. Также можно бронировать и меньшее количество. Если есть критическая необходимость и соответствующий ЦОИВ или ОВА подтвердили то, что нужно более 50%, то предприятие может забронировать большее количество работников.

Причины забронировать более 50% работников

Каждый руководитель предприятия сам формирует аргументацию, учитывая функционал и стоящие задачи, чтобы оно функционировало, увеличивало свою производственную и другую деятельность. Затем аргументация подается в ЦОИВ, или ОВА и если удовлетворяется, то подается на согласование Генштаба.

Здесь нет четко определенных критериев. В каждом случае – это отдельная дискуссия с соответствующим ЦОИВ или ОВА, почему именно. Как пример могу привести предприятие топливно-энергетического комплекса. Мы все знаем ситуацию, что там работает большинство мужчин военнообязанных, поэтому там потребность более 50%. И все понимают, насколько это важно для обеспечения нашего государства и потребностей населения, поэтому там и будет приниматься решение об увеличении. И по другим направлениям это тоже возможно,

– объясняет замминистра экономики.

Почему каждое предприятие само формирует аргументацию

Фоменко добавляет, что правительство отошло от полного перечня аргументации критичности предприятия. Поэтому это определяет соответствующий отраслевой ЦОИВ, или ОВА. В министерстве пояснили, что это связано с тем, что эти органы больше знают ситуацию в своей области или своем регионе и могут принимать более взвешенные решения.

"Потому что те критерии, которые важны для Минздрава, не важны для Мининфраструктуры. Поэтому каждый ЦОИВ сам будет определяться, какие критерии важности отнесения к критически важному функционированию экономики", – объясняет Фоменко.