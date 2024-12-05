Налоги для ФЛП

Основные изменения предусматривают повышение военного сбора, а также налогов для различных категорий ФЛП, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Liga Zakon.

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Вот основные изменения в налоговой сфере:

С 1 декабря 2024 года военный сбор на зарплаты увеличен с 1,5% до 5%.

Для ФЛП 1, 2 и 4 групп введен военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число месяца. С октября 2024 года это составит 800 гривен в месяц.

ФЛП 3 группы и юридические лица 3 группы единого налога будут платить 1% от дохода как военный сбор.

Для военнослужащих останется ставка 1,5% от объекта налогообложения.

Закон также определяет, что после прекращения или отмены военного положения ставка сбора с 1 января следующего года составит 1,5% от объекта налогообложения. Таким образом, 5% ставка будет действовать только во время военного положения.

Обратите внимание! Изменены сроки подачи отчетности для наемных работников. Теперь налоговые агенты и плательщики единого взноса должны подавать отчетность ежемесячно, в течение 20 дней после окончания месяца. Например, отчетность за январь 2025 года надо подать до 20 февраля 2025 года.

Какие еще налоги вырастут

Законопроект также повлияет на размеры других налогов.