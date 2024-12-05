Налоги для ФЛП

Основные изменения предусматривают повышение военного сбора, а также налогов для различных категорий ФЛП, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Liga Zakon.

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Вот основные изменения в налоговой сфере:

  • С 1 декабря 2024 года военный сбор на зарплаты увеличен с 1,5% до 5%.
  • Для ФЛП 1, 2 и 4 групп введен военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число месяца. С октября 2024 года это составит 800 гривен в месяц.
  • ФЛП 3 группы и юридические лица 3 группы единого налога будут платить 1% от дохода как военный сбор.
  • Для военнослужащих останется ставка 1,5% от объекта налогообложения.

Закон также определяет, что после прекращения или отмены военного положения ставка сбора с 1 января следующего года составит 1,5% от объекта налогообложения. Таким образом, 5% ставка будет действовать только во время военного положения.

Обратите внимание! Изменены сроки подачи отчетности для наемных работников. Теперь налоговые агенты и плательщики единого взноса должны подавать отчетность ежемесячно, в течение 20 дней после окончания месяца. Например, отчетность за январь 2025 года надо подать до 20 февраля 2025 года.

Какие еще налоги вырастут

Законопроект также повлияет на размеры других налогов.

  • Налог на прибыль для банков увеличен на 50% за 2024 год.

  • С января 2025 года для финансовых учреждений (кроме страховых) ставка налога на прибыль возрастает с 18% до 25%.

  • АЗС должны платить авансовые взносы по налогу на прибыль (для юрлиц) и НДФЛ (для физлиц) в зависимости от количества точек продажи топлива (30, 45 или 60 тысяч гривен).

  • Для пунктов обмена валюты установлен авансовый взнос по налогу на прибыль, привязанный к курсу евро: 700 евро в Киеве, 600 евро в городах с более 50 тысяч населения и 200 евро в других населенных пунктах.

  • Нотариусы должны ежемесячно подавать налоговую информацию по удостоверенным договорам, что позволит налоговой службе проверять происхождение средств.

  • Иностранная помощь, которую граждане получают по временной защите, освобождается от НДФЛ до завершения военного положения.

  • Доходы от "национального кэшбека" не облагаются НДФЛ в 2024-2025 годах.

  • Для фермеров и сельхозпроизводителей минимальное налоговое обязательство с 1 гектара земли увеличено до 700 грн (для участков с пашней более 50% – 1 400 гривен).

  • Повышение ставки рентной платы на добычу щебня, песка и каолина.