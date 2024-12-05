Налоги для ФЛП
Основные изменения предусматривают повышение военного сбора, а также налогов для различных категорий ФЛП, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Liga Zakon.
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Вот основные изменения в налоговой сфере:
- С 1 декабря 2024 года военный сбор на зарплаты увеличен с 1,5% до 5%.
- Для ФЛП 1, 2 и 4 групп введен военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число месяца. С октября 2024 года это составит 800 гривен в месяц.
- ФЛП 3 группы и юридические лица 3 группы единого налога будут платить 1% от дохода как военный сбор.
- Для военнослужащих останется ставка 1,5% от объекта налогообложения.
Закон также определяет, что после прекращения или отмены военного положения ставка сбора с 1 января следующего года составит 1,5% от объекта налогообложения. Таким образом, 5% ставка будет действовать только во время военного положения.
Обратите внимание! Изменены сроки подачи отчетности для наемных работников. Теперь налоговые агенты и плательщики единого взноса должны подавать отчетность ежемесячно, в течение 20 дней после окончания месяца. Например, отчетность за январь 2025 года надо подать до 20 февраля 2025 года.
Какие еще налоги вырастут
Законопроект также повлияет на размеры других налогов.
Налог на прибыль для банков увеличен на 50% за 2024 год.
С января 2025 года для финансовых учреждений (кроме страховых) ставка налога на прибыль возрастает с 18% до 25%.
АЗС должны платить авансовые взносы по налогу на прибыль (для юрлиц) и НДФЛ (для физлиц) в зависимости от количества точек продажи топлива (30, 45 или 60 тысяч гривен).
Для пунктов обмена валюты установлен авансовый взнос по налогу на прибыль, привязанный к курсу евро: 700 евро в Киеве, 600 евро в городах с более 50 тысяч населения и 200 евро в других населенных пунктах.
Нотариусы должны ежемесячно подавать налоговую информацию по удостоверенным договорам, что позволит налоговой службе проверять происхождение средств.
Иностранная помощь, которую граждане получают по временной защите, освобождается от НДФЛ до завершения военного положения.
Доходы от "национального кэшбека" не облагаются НДФЛ в 2024-2025 годах.
Для фермеров и сельхозпроизводителей минимальное налоговое обязательство с 1 гектара земли увеличено до 700 грн (для участков с пашней более 50% – 1 400 гривен).
Повышение ставки рентной платы на добычу щебня, песка и каолина.