Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

Читайте також Податки для ФОПів: що змінилось для підприємців у лютому

28% опитаних переконані, що уряд має посилити нагляд за економікою, щоб підприємці та працівники платили більше податків до бюджету, а уряд витрачав їх на потреби розвитку країни.

Ще 10% українців відповіли "важко відповісти/не знаю" на запитання "Що має зробити уряд для швидкого післявоєнного відновлення України?".

Українці хочуть, щоб уряд знизив податки після закінчення війни / Інфографіка CASE

Довідка: дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у грудні 2022 року на замовлення CASE Україна. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2001 респондента віком від 18 років та старше. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Які зараз діють податки для бізнесу

Єдиний податок

Для ФОПів 1 групи складає 10% від прожиткового мінімуму, тобто 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень).

Для 2 групи ЄП – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень).

ФОПи 3 групи продовжать сплачувати, як і раніше 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, 3% від суми доходів для платників ПДВ, спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Розмір ЄСВ

Для ФОПів 3 групи складає 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, 3% від суми доходів для платників ПДВ, спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Ставка ЄСВ за себе для ФОПів становить 4 422 гривні за кожен квартал року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця.