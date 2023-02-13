Від чого залежатиме компенсація
Компенсація ЄСВ
В Мінекономіки зазначають, що компенсації залежатимуть від категорії безробітних. Тож роботодавець, який візьме на роботу безробітного, отримає відшкодування витрат на єдиний соцвнесок (ЄСВ) за місяць.
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Однак це відбудеться лише за умови працевлаштування щонайменше на два роки направленого центром зайнятості безробітного з конкретних категорій.
За працевлаштування яких категорій роботодавець може отримати повну компенсацію:
- самотні батьки чи опікуни дітей віком до 14 років або дітей з інвалідністю;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- особи, звільнені після відбування покарання чи примусового лікування;
- особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 років;
- особи віком 15 років, які за згодою одного з батьків можуть прийматись на роботу;
- особи, щодо яких було встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.
Компенсація 50% від зарплати працівника
Також передбачена часткова компенсація за працевлаштування деяких категорій. Мовиться про 50% від фактичних витрат на оплату праці, але не більше за мінімальну зарплату. Роботодавець може отримати таку компенсацію у разі працевлаштування як мінімум на один рік таких категорій з-поміж безробітних:
- осіб, до настання права на пенсію за віком яких залишилося не більше 5 років;
- осіб з інвалідністю;
- учасників бойових дій.
Компенсація половини мінімальної зарплати
Також половину мінімальної зарплати роботодавець зможе компенсувати при працевлаштуванні:
- осіб віком до 25 років зі стажем не більше ніж 12 місяців;
- віком до 35 років – на перше робоче місце;
- звільнених зі строкової військової чи альтернативної (невійськової) служби – на перше робоче місце після такого звільнення.
Як отримати компенсацію за працевлаштування безробітного / Інфографіка Мінекономіки