Від чого залежатиме компенсація

Компенсація ЄСВ

В Мінекономіки зазначають, що компенсації залежатимуть від категорії безробітних. Тож роботодавець, який візьме на роботу безробітного, отримає відшкодування витрат на єдиний соцвнесок (ЄСВ) за місяць.

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Однак це відбудеться лише за умови працевлаштування щонайменше на два роки направленого центром зайнятості безробітного з конкретних категорій.

За працевлаштування яких категорій роботодавець може отримати повну компенсацію:

самотні батьки чи опікуни дітей віком до 14 років або дітей з інвалідністю;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, звільнені після відбування покарання чи примусового лікування;

особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 років;

особи віком 15 років, які за згодою одного з батьків можуть прийматись на роботу;

особи, щодо яких було встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

Важливо! Загальна тривалість виплати компенсації становитиме 12 місяців протягом наступних двох років.

Компенсація 50% від зарплати працівника

Також передбачена часткова компенсація за працевлаштування деяких категорій. Мовиться про 50% від фактичних витрат на оплату праці, але не більше за мінімальну зарплату. Роботодавець може отримати таку компенсацію у разі працевлаштування як мінімум на один рік таких категорій з-поміж безробітних:

осіб, до настання права на пенсію за віком яких залишилося не більше 5 років;

осіб з інвалідністю;

учасників бойових дій.

Важливо! У цьому випадку загальна тривалість виплати компенсації становитиме 6 місяців протягом наступного року.

Компенсація половини мінімальної зарплати

Також половину мінімальної зарплати роботодавець зможе компенсувати при працевлаштуванні:

осіб віком до 25 років зі стажем не більше ніж 12 місяців;

віком до 35 років – на перше робоче місце;

звільнених зі строкової військової чи альтернативної (невійськової) служби – на перше робоче місце після такого звільнення.

Важливо! Загальна тривалість виплати компенсації в цьому випадку становитиме до 6 місяців при працевлаштуванні щонайменше на 1 рік.

Як отримати компенсацію за працевлаштування безробітного / Інфографіка Мінекономіки