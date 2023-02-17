Яка буде ситуація на валютному ринку наступного тижня
Нагадуємо, що в українців погіршилися очікування щодо курсу долара. На їхню думку, наступних 12 місяців курс зросте до 41,16 гривні за долар.
Водночас у коментарі 24 Каналу Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), прогнозує стабільність на валютному ринку. Курс американської валюти повинен буде в межах 39,5 – 41 гривень.
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З 20 по 26 лютого на валютному ринку спостерігатиметься стабільна і прогнозована ситуація. Курс готівкового долара знаходитиметься у сформованих на початку лютого межах у 39,5 – 41 гривень. Ми припускаємо, що залежно від співвідношення попиту і пропозиції, на ринку можливі незначні курсові коливання, які, однак, не перетнуть окреслених валютних "кордонів".
За оцінками аналітиків на тлі війни припустимі зрушення курсу у діапазоні від 0,1 гривні до 0,5 гривні, як у бік здешевлення, так і здорожчання.
Низький рівень інфляції та міжнародна підтримка: чому гривня міцніє
Через низький рівень інфляції, а саме за підсумками січня її зафіксовано на рівні 0,8%, що на 0,5% є нижчим за інфляцію у січні 2022 року, на початку лютого на готівковому ринку відбулося незначне зміцнення гривні в межах 0,5%.
На стабільність валютного ринку також суттєво впливає підтримка України з боку міжнародних партнерів: крім щомісячної макрофінансової допомоги, ми отримуємо матеріально-технічні засоби для подолання наслідків війни в енергетичній сфері, а "військовий пакет" допомоги посилює здатність ЗСУ перемогти ворога,
– додає експерт.
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Курс валют станом на 17 лютого
- У банках за даними "Мінфіну" готівковий долар можна продати в середньому за 39,50 гривні, а купити за 40 гривень. Готівкове євро банки купують за 41,95 гривні, а продають в середньому за 42,60 гривні.
- Курс в обмінниках купують долар США в середньому за 39,65 гривні, а продають – за 39,92 гривні, за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,65 гривні, а продаж – 42,51 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,75 гривні, а продаж – 39,85 гривні. Євро купують по 42,08 гривні, а продають за 42,35 гривні.