За даними JPMorgan, прямі збитки від землетрусу для Туреччини склали 25 мільярдів доларів. А кількість жертв в Сирії та Туреччині вже досягла 41 тисячі.

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На скільки зруйнована турецька інфраструктура

Серія потужних землетрусів 6 лютого завдала Туреччині прямих збитків на 2,5% ВВП країни. Крім цього, мільйони людей потребують гуманітарної допомоги, адже ті, хто вижили залишилися без даху над головою.

Землетрус у Туреччині призвів до трагічної втрати людей і має значні економічні наслідки,

– написав економіст Фатіх Акчелік.

До слова, найбільш постраждалою галуззю турецької економіки виявилося сільське господарство. За прогнозами фахівців, це відчує весь світ.

Що відбувається з економікою країни

На додаток, очікується, що центральний банк Туреччини знизить відсоткові ставки ще на 100 базисних пунктів, до 8%. Політичне керівництво повідомило про подальше зниження ставок ще до землетрусу.

Ми не виключаємо нових знижень ставки напередодні виборів, спочатку запланованих на 18 червня. Проте ми вважаємо, що політична ставка зараз менш актуальна, оскільки трансмісійний механізм монетарної політики в Туреччині порушено,

– додав економіст.

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