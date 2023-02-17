Землетрус стався у турецькій провінції Хатай. Однак епіцентр був в Середземному морі на глибині 9,26 кілометра. Відстань до міста Арсуз становила 6 кілометрів.

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Які наслідки

Сейсмологи оцінили, що магнітуда поштовхів була 5,1. Губернатор регіону Рахмі Доган зазначає, що влада не отримувала інформації про жертви чи пошкодження внаслідок землетрусу. Він запевнив, спеціалісти продовжують слідкувати за ситуацією.

Однак ЗМІ пишуть, що впали кілька будівель, які були пошкоджені 6 лютого.

Землетруси в Туреччині та Сирії: що відомо