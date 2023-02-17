Землетрясение произошло в турецкой провинции Хатай. Однако эпицентр находился в Средиземном море на глубине 9,26 километра. Расстояние до города Арсуз составляло 6 км.
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Какие последствия
Сейсмологи оценили, что магнитуда толчков была 5,1. Губернатор региона Рахми Доган отмечает, что власти не получали информации о жертвах или повреждениях в результате землетрясения. Он заверил, что специалисты продолжают следить за ситуацией.
Однако СМИ пишут, что упали несколько зданий, поврежденных 6 февраля.
Землетрясения в Турции и Сирии: что известно
- Разрушительные землетрясения произошли в Турции и Сирии 6 февраля. Были тысячи толчков в день. Магнитуда достигала 7,8 балла.
- Число жертв постоянно росло. По состоянию на 16 февраля она достигла около 42 тысяч человек.
- Тысячи домов были разрушены. Например, турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп, сильно пострадавший, полностью снесут и отстроят заново.
- По предварительным оценкам, мощные землетрясения в Турции приведут к потерям в экономике на сумму 84 миллиарда долларов или около 10% ВВП.