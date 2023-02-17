Землетрясение произошло в турецкой провинции Хатай. Однако эпицентр находился в Средиземном море на глубине 9,26 километра. Расстояние до города Арсуз составляло 6 км.

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Какие последствия

Сейсмологи оценили, что магнитуда толчков была 5,1. Губернатор региона Рахми Доган отмечает, что власти не получали информации о жертвах или повреждениях в результате землетрясения. Он заверил, что специалисты продолжают следить за ситуацией.

Однако СМИ пишут, что упали несколько зданий, поврежденных 6 февраля.

Землетрясения в Турции и Сирии: что известно