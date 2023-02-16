Поисково-спасательные работы на месте стихийного бедствия продолжаются уже 11 дней. Девушку нашли в турецкой провинции Кахраманмараш.

Кстати говоря Число жертв землетрясений в Турции и Сирии достигает около 42 тысяч

Девушку зовут Алейна Олмез вызволили из-под завалов жилого сооружения в квартале Каябаши. Девушке оказали первую помощь медиков и отправили в больницу.

С пострадавшей поддерживали связь

Один из спасателей, участвовавший в спасении девушки, рассказал, что члены команды смогли добраться до Алейны после долгой и напряженной работы. По его словам, с девушкой постоянно поддерживали связь.

Сначала держали ее за руку, потом уже удалось полностью вызволить,

– рассказал спасатель.

Он добавил, что с девушкой сейчас все хорошо, она может общаться.



Спасенная девушка / Фото "Анадола"

Землетрясения в Турции и Сирии: что известно