Пошуково-рятувальні роботина місці стихійного лиха тривають вже 11 днів. Дівчину знайшли у турецькій провінції Кахраманмараш.

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Дівчину звати Алейна Олмез. Її визволили з-під завалів житлової споруди у кварталі Каябаші. Постраждалій надали першу допомогу медиків та відправили до лікарні.

З постраждалою підтримували зв'язок

Один із рятувальників, який брав участь у порятунку дівчини, розповів, що члени команди змогли дістатися Алейни після довгої та напруженої роботи. За його словами, з дівчиною постійно підтримували зв'язок.

Спочатку тримали її за руку, потім уже вдалося повністю визволити,

– розповів рятувальник.

Він додав, що з дівчиною зараз все добре, вона може спілкуватися.



Врятована дівчина / Фото "Анадолу"

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