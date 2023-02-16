Пошуково-рятувальні роботина місці стихійного лиха тривають вже 11 днів. Дівчину знайшли у турецькій провінції Кахраманмараш.
До речі Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії сягає близько 42 тисяч
Дівчину звати Алейна Олмез. Її визволили з-під завалів житлової споруди у кварталі Каябаші. Постраждалій надали першу допомогу медиків та відправили до лікарні.
З постраждалою підтримували зв'язок
Один із рятувальників, який брав участь у порятунку дівчини, розповів, що члени команди змогли дістатися Алейни після довгої та напруженої роботи. За його словами, з дівчиною постійно підтримували зв'язок.
Спочатку тримали її за руку, потім уже вдалося повністю визволити,
– розповів рятувальник.
Він додав, що з дівчиною зараз все добре, вона може спілкуватися.
Врятована дівчина / Фото "Анадолу"
Землетруси в Туреччині та Сирії: що відомо
- Потужні землетруси сколихнули Туреччину та Сирію 6 лютого. Поштовхи відбувались один за одним. Магнітуда сягнула 7,8 балів.
- Станом на 16 лютого кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії сягнула близько 42 тисяч осіб.
- Тисячі будинків були просто зруйновані. За попередніми оцінками, потужні землетруси в Туреччині призведуть до втрат в економіці на суму 84 мільярди доларів або близько 10% ВВП.