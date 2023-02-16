Землетрус зафіксували поблизу Рієки – третього за величиною портового міста Хорватії. Поштовхи відбулися на глибині 10 кілометрів близько 10:47 за місцевим часом.

Зверніть увагу Разом з вагітною дружиною і сином: через землетрус загинув капітан збірної Туреччини з гандболу

Експерти наголосили, що ці поштовхи, які фіксують на невеликій глибині, відчуваються сильніше, аніж ті, які – на суттєвій глибині.

Важливо! Тим часом у RaspberryShake оцінили землетрус у 4,8.

Найактивніше поштовхи мали відчути жителі Рієки. Водночас легкі коливання не оминули низку міст Хорватії. Зокрема, й Загреб – столицю країни.

Інформації про постраждалих наразі немає. Людей, які відчувають на собі негативні наслідки землетрусу, просять звернутися до медиків та представників місцевої влади.

Прогнозів щодо повторних коливань наразі немає. Водночас місцевих жителів просять бути обережними й зберегти правила поводження під час землетрусу.

Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії зросла