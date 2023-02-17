По данным JPMorgan, прямой ущерб от землетрясения для Турции составил 25 миллиардов долларов. А количество жертв в Сирии и Турции уже достигло 41 тысячи.
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На сколько разрушена турецкая инфраструктура
Серия мощных землетрясений 6 февраля нанесла Турции прямой ущерб на 2,5% ВВП страны. Кроме этого, миллионы людей нуждаются в гуманитарной помощи, ведь выжившие остались без крова.
Землетрясение в Турции привело к трагической потере людей и имеет значительные экономические последствия,
– написал экономист Фатих Акчелик.
К слову, наиболее пострадавшей отраслью турецкой экономики оказалось сельское хозяйство. По прогнозам специалистов, это ощутит весь мир.
Что происходит с экономикой страны
Кроме того, ожидается, что центральный банк Турции снизит процентные ставки еще на 100 базисных пунктов, до 8%. Политическое руководство сообщило о дальнейшем снижении ставок еще до землетрясения.
Мы не исключаем новых снижений ставки в преддверии выборов, первоначально запланированных на 18 июня. Однако мы считаем, что политическая ставка сейчас менее актуальна, поскольку трансмиссионный механизм монетарной политики в Турции нарушен,
– добавил экономист.
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- Напоминаем, что согласно исследованию Bloomberg, экономические потери Турции из-за мощных землетрясений составляют 84 миллиарда долларов.
- По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, правительство завершит строительство новых домов для пострадавших в течение года. На ликвидацию последствий стихийного бедствия уже выделено около 100 миллиардов лир, это 5,3 миллиарда долларов.