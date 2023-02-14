Как рассказал глава ГСЧС Сергей Крук, это первая спасенная жизнь в Турции нашей командой.

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Как сообщил Крук, женщину нашли в секторе R в городе Антакья, где группа Сводного отряда ГСЧС выполняла

поисково-спасательную миссию на одном из самых трудных направлений.

На 9-й день после страшного землетрясения в Турции наши спасатели помогли найти и вызволили из-под завалов выжившую после разрушения жилого дома женщину.

– говорится на странице ГСЧС.

Эту тему не обошел вниманием и Владимир Зеленский в своем обращении. Он отметил, что спасенную женщину передали медикам.

"Ее достали из-под завалов наши ГСЧС, передали медикам. Это очень важно – не терять надежды ни при каких обстоятельствах и продолжать бороться за жизнь. Спасибо всей нашей команде спасателей!", – отреагировал на эту новость Зеленский.

Украинские спасатели вызволили из-под завалов женщину / Фото ГСЧС

Землетрясение в Турции: главное