Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. По состоянию на 14 февраля 7 граждан Украины считаются пропавшими без вести.

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Украина ведет подготовку к возвращению тел погибших в Украину

Олег Николенко рассказал, что 37 граждан Украины удалось эвакуировать, а еще 10 – спасти из-под завалов. Из 7 граждан, которых считают пропавшими без вести, по меньшей мере 2 могут находиться под завалами.

Кроме того, 1 человек госпитализирован. Его состояние стабильное. Однако есть и жертвы. Сейчас украинские дипломаты готовятся к возвращению тел в Украину.

К сожалению, в результате землетрясения погибли 5 граждан Украины, в том числе семья из Запорожья. Посольство принимает меры по подготовке репатриации тел погибших,

– сообщил Николенко.

Также украинские дипломаты в ближайшее время планируют эвакуировать 22 украинца из южных регионов Турции, пострадавших от землетрясений.

Погибла семья из Запорожья

Утром 14 февраля стало известно, что под завалами в Турции нашли тела 3 погибших украинцев – 46-летней жительницы Запорожья Юлии Петровой и ее двоих детей – 10-летнего сына Захара и 5-летнего Матвейчика.

О трагедии рассказал отец погибшей и отметил, что муж его дочери – военнослужащий. Он как раз лечился от ранения в Запорожье. После планировал отправиться в Турцию, чтобы помочь найти свою жену и ребятишек.

По состоянию на 12:07 14 февраля, в результате землетрясений погибли по меньшей мере 37 357 человек, передает Sky News. В Турции количество жертв насчитывает 31 643 человека, а в Сирии – 5 714. К сожалению, эти цифры с каждым днем только растут.