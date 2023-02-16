Напоминаем, что в течение двух месяцев гривна остается стабильной. Курс американской валюты не превышает 40,5 гривен уже длительное время, а на прошлой неделе цена снизилась с 40,20 до 40 гривен за доллар. Однако украинцы считают, что доллар будет расти.

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Ожидания ухудшились

В ходе опроса компании Info Sapiens, украинские домохозяйства ухудшили свои ожидания по отношению к доллару. По их словам, следующие 12 месяцев курс вырастет до 41,16 гривны за доллар. Только в декабре прошлого года этот показатель составил 40,29 гривны за доллар.

Интересно, что согласно рейтингу издания The Economist, украинский гривна недооценена по отношению к доллару на 53,5%.

Если с долларом прогнозы неутешительные, то ожидания роста потребительских цен улучшились – с 14,3% до 13,2%.

По данным НБУ, украинские банкиры прогнозируют курс на уровне 42,70 гривны. Рост потребительских цен в следующие 12 месяцев произойдет на уровне 22,9%.

В то же время финансовые аналитики считают, что курс будет составлять 41,11 гривны, а инфляция – 18,1%.

Наличная гривна укрепляется в 2023 году: почему

Как рассказывает 24 Каналу Антон Куренный, дилер Департамента глобальных рынков ОТП Банка, гривна укрепляется из-за правильной политики Нацбанка. Это позволяет удерживать гривневую массу в банковской системе.

Путем имплементирования нескольких инструментов хеджирования валютного риска от регулятора – трехмесячный депозит с возможностью покупки валюты и шестимесячный депозит по официальному курсу НБУ – на рынке спрос немного ослаб и дал возможность стабилизироваться наличному курсу доллара на уровне 40 гривен,

– говорит Куренный.

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За словами Анны Золотько на этой неделе доллар удерживает позиции вблизи психологического уровня в 40 гривен за доллар. Даже несмотря на сопротивление рынка, гривна начнет снова крепнуть.

В течение недели курс доллара будет находиться в коридоре 39,60 – 40,40 гривен,

– прогнозирует Золотько.