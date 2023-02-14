Как рассказывает заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, режим фиксированного обменного курса до сих пор актуален. Именно он играет немаловажную роль в обеспечении ценовой и финансовой стабильности страны.

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Когда НБУ отпустит курс "в плавание"

По словам Николайчука, такая перспектива не является ближайшей во времени. Однако нельзя исключить того, что Украина все же будет иметь предпосылки для введения плавающего курса еще до окончания периода высоких рисков безопасности.

В то же время возврат к "плаванию" не будет означать "ралли" на валютном рынке. Любой переход будет очень постепенным и управляемым при создании соответствующих предпосылок. Это необходимо для того, чтобы переход к "плаванию" не генерировал шоков ни для валютного рынка, ни для экономики.

– объясняет замглавы НБУ.

Напоминаем, что по прогнозам НБУ на 2023 год в Украине произойдет рост ВВП всего на 0,3%, что можно объяснить войной. А в 2024 – 2025 годах – на 4,1% и 6,4% соответственно.

Предпосылки для "плавания"

В НБУ неоднократно уверяли, что фиксация обменного курса – только временное решение. Ведь регулятор является сторонником именно плавающего обменного курса, а в нынешних условиях, "управляемого плавающего".

Чтобы вернуться к плавающему курсу нужно:

Одной из главных предпосылок является появление альтернативного фиксированному курсу номинального якоря для экономики. В условиях инфляционного таргетирования это показатель инфляции;

Важно, чтобы валютный рынок становился все менее чувствительным к ситуативным факторам.

Кроме того, валютный рынок должен стать лучше, более сбалансированным. А списочная ставка должна восстановить свой статус и действенность как основного монетарного инструмента.

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Курс валют по состоянию на 14 февраля