Ситуация на наличном рынке на прошлой неделе

Банкир Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, напомнила, что на прошлой неделе в понедельник – вторник цена американской валюты снизилась с 40,20 до 40 гривен за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Правда, ниже психологического уровня наличный курс продажи доллара не опустился и до конца недели колебался в пределах узкого коридора 39,95 – 40,10 гривны за доллар. При этом разница между курсами продаж и покупки доллара сократилась до 8 – 10 копеек, что свидетельствует о сбалансированности рынка.

Чего ждать от курса на этой неделе

В начале этой недели на рынке царят аналогичные настроения, считает банкир. Поэтому она отмечает, что доллар удерживает позиции вблизи психологического уровня 40 гривен за доллар, хотя небольшое превышение предложения над спросом толкает рынок ниже указанной отметки.

По моему мнению, в ближайшие дни такие тенденции будут оставаться актуальными, а значит, несмотря на сопротивление рынка, скорее всего, гривна будет понемногу укрепляться. В течение недели курс доллара будет находиться в коридоре 39,60 – 40,40 гривен,

– прогнозирует Золотько.

Наличный курс 13 февраля