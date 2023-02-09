Как рассказывает Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), курс доллара может до весны держаться в диапазоне 39—41 гривны. Однако только если экономическая ситуация не усложнится.

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Почему доллар держит стабильность

В начале февраля на денежном рынке Украины наблюдалась стабильная ситуация. Гривна даже незначительно, но укрепилась по отношению к доллару на 0,4—0,5%.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) На это повлиял ряд экономических факторов, таких как "замедленная" инфляция, стабильная учетная ставка НБУ и официальный курс валют, влиятельная макрофинансовая помощь от дружественных стран и международных финансовых организаций.

К слову, на стабильность повлияли результаты состоявшегося 3 февраля саммита Украина-ЕС. Европейские страны в очередной раз поддержали Украину: от поставок современного вооружения, материально-технической помощи в энергетическом секторе и до 2 гигаватт электроэнергии.

Кроме того, на укрепление гривни повлияла незначительная инфляция в январе, которая не превысила 1%. А по новому прогнозу НБУ общая Инфляция в 2023 году может составить около 19%. Для сравнения, в 2022 году она составила около 27%.

Какой будет валюта на следующей неделе

На период с 13 по 19 февраля, если экономическая ситуация не усложнится (речь об умеренной инфляции, устойчивой учетной ставке, неизменном официальном курсе валют), можно ожидать, что курсовые "рамки" будут в пределах 39,5—41 гривен. Такой диапазон может продержаться до весны.

Такая курсовая амплитуда в условиях войны допустима и, по всем признакам, любые колебания курса будут находиться в очерченных пределах. В ближайшую неделю не стоит беспокоиться по поводу глобальных валютных изменений: небольшие колебания наличного курса могут быть связаны с ситуативным спросом и предложением,

– говорит Герман Марченко.

То есть на следующей неделе наличный курс доллара будет находиться в пределах 39,5—41 гривен. А допустимые сдвиги не превысят 5-7 копеек.

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Курс валют 9 февраля

В банках

По данным "Минфина", наличный доллар можно продать в среднем за 39,80 гривны, а купить за 40,30 гривны. Наличный евро покупают за 42,30 гривны, а продают в среднем за 43,10 гривны.

В обменниках;

Покупают доллар в среднем за 39,58 гривны, а продают – за 40,18 гривны, по данным finance.ua. Евро же колеблется на уровне: покупка – 42,13 гривны, а продажа – 42,90 гривны.

на черном рынке;

Покупка доллара в среднем на уровне 39,95 гривны, а продажа – 40,08 гривны. Евро покупают по 42,55 гривны, а продают за 42,80 гривны.