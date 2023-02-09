Як розповідає Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), курс долара може до весни триматися в діапазоні 39—41 гривні. Проте тільки, якщо економічна ситуація не ускладниться.

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Чому долар тримає стабільність

На початку лютого на валютному ринку України спостерігалася стабільна ситуація. Гривня навіть незначно, але зміцнилася щодо долара на 0,4—0,5%.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) На це вплинула низка економічних факторів, таких, як "сповільнена" інфляція, стабільні облікова ставка НБУ та офіційний курс валют, впливова макрофінансова допомога від дружніх країн та міжнародних фінансових організацій.

До слова, на стабільність вплинули результати саміту Україна-ЄС, що відбувся 3 лютого. Європейські країни вкотре підтримали Україну: від постачання сучасного озброєння, матеріально-технічної допомоги в енергетичному секторі й до надання 2 гігават електроенергії.

Крім того, на зміцнення гривні вплинула незначна інфляція у січні, яка не перевищила 1%. А за новим прогнозом НБУ загальна інфляція у 2023 році може скласти близько 19%. Для порівняння, у 2022 році вона склала майже 27%.

Якою буде валюта наступного тижня

На період з 13 по 19 лютого, якщо економічна ситуація не ускладниться (мова про помірну інфляцію, сталу облікову ставку, незмінний офіційний курс валют), можна очікувати, що курсові "рамки" будуть в межах 39,5—41 гривень. Такий діапазон може протриматися аж до весни.

Така курсова амплітуда в умовах війни є допустимою і, за всіма ознаками, будь-які коливання курсу знаходитимуться в окреслених межах. У найближчий тиждень не варто турбуватися щодо глобальних валютних змін: невеликі коливання готівкового курсу можуть бути пов’язані із ситуативним попитом та пропозицією,

– каже Герман Марченко.

Тобто наступного тижня готівковий курс долара знаходитиметься в межах 39,5—41 гривень. А припустимі зрушення не перевищать 5—7 копійок.

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Курс валют 9 лютого

У банках

За даними "Мінфіну", готівковий долар можна продати в середньому за 39,80 гривень, а купити за 40,30 гривні. Готівкове євро купують за 42,30 гривні, а продають в середньому за 43,10 гривні.

В обмінниках;

Купують долар в середньому за 39,58 гривні, а продають – за 40,18 гривні, за даними finance.ua. Натомість євро коливається на рівні: купівля – 42,13 гривні, а продаж – 42,90 гривні.

На чорному ринку;

Купівля долара в середньому на рівні 39,95 гривні, а продаж – 40,08 гривні. Євро купують по 42,55 гривні, а продають за 42,80 гривні.