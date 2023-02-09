У грудні 2022 року держборг склав 4, 071 трильйона гривень. З них на зовнішній борг прийшлося 2,6 трильйона, а на внутрішній 1,4 трильйона гривень.
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Скільки платитимемо щомісяця у 2023 році
Згідно з лютневим оцінками, очікується, що за підсумками 2023 року Україна виплатить 679,4 мільярда гривень. Це на 20,9 мільярда більше ніж минулого місяця. З них:
- 548,1 мільярда підуть на погашення внутрішнього боргу. Сума на його обслуговування складе 209,6 мільярда гривень.
- За зовнішнім боргом цього року планується сплатити 131,2 мільярда гривень, з яких 44,2 мільярда підуть на обслуговування.
На скільки зростуть запозичення у 2023 році
- Планові державні запозичення в держбюджеті цього року зростуть на 3,8 мільярда гривень — до 1707,4 мільярда гривень. За ці зміни Верховна Рада України проголосувала 7 лютого.
- Додаткові гроші підуть на першочергову відбудову інфраструктури, охорону здоровʼя, гранти для бізнесу та Фонд часткового гарантування кредитів для сільського господарства.
- Граничний обсяг державного боргу на кінець 2023 року зросте до 6 426,6 мільярда гривень.