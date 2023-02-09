В декабре 2022 года госдолг составил 4,071 триллиона гривен. Из них на внешний долг пришлось 2,6 триллиона, а на внутренний 1,4 триллиона.
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Сколько будем платить ежемесячно в 2023 году
Согласно февральским оценкам, ожидается, что по итогам 2023 Украина выплатит 679,4 миллиарда гривен. Это на 20,9 миллиарда больше, чем в прошлом месяце. Из них:
- 548,1 миллиарда пойдут на погашение внутреннего долга. Сумма его обслуживания составит 209,6 миллиарда гривен.
- По внешнему долгу в этом году планируется уплатить 131,2 миллиарда гривен, из которых 44,2 миллиарда пойдут на обслуживание.
На сколько вырастут заимствования в 2023 году
- Плановые государственные заимствования в госбюджете в этом году вырастут на 3,8 миллиарда гривен – до 1707,4 миллиарда гривен. За эти изменения Верховная Рада проголосовала 7 февраля.
- Дополнительные деньги пойдут на первоочередное восстановление инфраструктуры, здравоохранение, гранты для бизнеса и Фонд гарантии кредитов для сельского хозяйства.
- Предельный объем государственного долга на конец 2023 возраст вырастет до 6 426,6 миллиарда гривен.