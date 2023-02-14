Почему наличная гривна укрепляется в 2023 году?

Главной причиной этого является правильная политика Национального банка Украины, позволяющая удерживать гривневую массу в банковской системе, говорит дилер Департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный.

Путем имплементирования нескольких инструментов хеджирования валютного риска от регулятора – трехмесячный депозит с возможностью покупки валюты и шестимесячный депозит по официальному курсу НБУ – на рынке спрос немного ослаб и дал возможность стабилизироваться наличному курсу доллара на уровне 40 гривен,

– объясняет Антон Куренный.

Интересно Удержится ли курс доллара вблизи психологической отметки в 40 гривен на этой неделе

Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации влияния ценовых рисков на противоположную позицию на другом рынке в равной части.

Кроме того, добавляет эксперт, на спрос также влияет дефицит гривны "на руках" населения, что заставляет украинцев продавать часть долларовых сбережений.

Продолжит ли Нацбанк фиксировать официальный курс

Одним из важнейших ориентиров для наличного рынка является официальный курс Нацбанка, зафиксированный на уровне 36,56 гривны за доллар. По словам Антона Куринного, пока предпосылок для пересмотра этого курса или его отмены нет.

Пока не видим на рынке возможностей для возврата к плавающему курсу, пока НБУ систематически поддерживает гривну и вынужден продавать валюту. Но при этом резервы не опустошаются благодаря помощи международных партнеров,

– говорит эксперт.

Курс валют сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 14 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 39,65 гривны (-2 копейки против 13 февраля), а купить за 40,10 гривны (без изменений).

Наличное евро банки покупают за 42,10 грн (-10 копеек), а продают в среднем за 42,85 грн (-15 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,61 гривны (-22 копейки), а продают – за 40,09 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 42,19 гривны (-11 копеек), а продажа – 42,71 гривны (+11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 грн (без изменений), а продажа – 40 грн (-5 копеек).

Евро покупают по 42,40 гривны (+11 копеек), а продают по 42,60 гривны (-2 копейки).