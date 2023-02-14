Чому готівкова гривня зміцнюється у 2023 році?

Головною причиною цього є правильна політика Національного банку України, що дозволяє утримувати гривневу масу в банківській системі, каже дилер Департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

Шляхом імплементування декількох інструментів хеджування валютного ризику від регулятора – тримісячний депозит з можливістю купівлі валюти та шестимісячний депозит за офіційним курсом НБУ – на ринку попит трохи ослаб та дав можливість стабілізуватися готівковому курсу долара на рівні 40 гривень,

– пояснює Антон Курінний.

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Хеджування – відкриття угод на одному ринку для компенсації впливу цінових ризиків на протилежній позиції на іншому ринку у рівній частині.

Окрім того, додає експерт, на попит також впливає дефіцит гривні "на руках" населення, що змушує українців продавати якусь частину доларових заощаджень.

Чи продовжить Нацбанк фіксувати офіційний курс

Одним із найважливіших орієнтирів для готівкового ринку є офіційний курс Нацбанку, який було зафіксовано на рівні 36,56 гривні за долар. За словами Антона Курінного, наразі передумов для перегляду цього курсу або його скасування немає.

Поки не бачимо на ринку можливостей для повернення до плаваючого курсу, поки НБУ систематично підтримує гривню і змушений продавати валюту. Але при цьому резерви не спустошуються завдяки допомозі міжнародних партнерів,

– каже експерт.

Курс валют сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 14 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,65 гривні (-2 копійки проти 13 лютого), а купити за 40,10 гривні (без змін).

Готівкове євро банки купують за 42,10 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42,85 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,61 гривні (-22 копійки), а продають – за 40,09 гривні (без змін), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 42,19 гривні (-11 копійок), а продаж – 42,71 гривні (+11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,90 гривні (без змін), а продаж – 40 гривні (-5 копійок).

Євро купують по 42,40 гривні (+11 копійок), а продають за 42,60 гривні (-2 копійки).