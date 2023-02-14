Як розповідає заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, режим фіксованого обмінного курсу ще й досі актуальний. Саме він відіграє важливу роль у забезпеченні цінової та фінансової стабільності країни.

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Коли НБУ відпустить курс "у плавання"

За словами Ніколайчука така перспектива не є найближчою у часі. Однак не можна виключити того, що Україна все ж матиме передумови для запровадження плаваючого курсу ще до закінчення періоду високих безпекових ризиків.

Водночас повернення до "плавання" не означатиме "ралі" на валютному ринку. Будь-який перехід буде дуже поступовим та керованим зі створенням відповідних передумов. Це необхідно для того, щоб перехід до "плавання" не генерував шоків ані для валютного ринку, ані для економіки,

– пояснює заступник голови НБУ.

Нагадуємо, що за прогнозами НБУ на 2023 рік в Україні відбудеться зростання ВВП всього на 0,3%, що можна пояснити війною. А у 2024 – 2025 роках – на 4,1% і 6,4% відповідно.

Передумови для "плавання"

В НБУ неодноразово запевняли, що фіксація обмінного курсу – це лише тимчасове рішення. Адже регулятор є прихильником саме плаваючого обмінного курсу, а в теперішніх умовах, "керовано плаваючого".

Щоб повернутися до плаваючого курсу потрібно:

Однією із найголовніших передумов є поява альтернативного до фіксованого курсу номінального якоря для економіки. В умовах інфляційного таргетування це показник інфляції;

Важливо, щоб валютний ринок ставав все менш чутливим до ситуативних факторів.

Крім того, валютний ринок повинен стати кращим, більш збалансованим. А облікова ставка повинна відновити свій статус і дієвість як основного монетарного інструменту.

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Курс валют станом на 14 лютого