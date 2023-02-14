Як розповідає заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, режим фіксованого обмінного курсу ще й досі актуальний. Саме він відіграє важливу роль у забезпеченні цінової та фінансової стабільності країни.
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Коли НБУ відпустить курс "у плавання"
За словами Ніколайчука така перспектива не є найближчою у часі. Однак не можна виключити того, що Україна все ж матиме передумови для запровадження плаваючого курсу ще до закінчення періоду високих безпекових ризиків.
Водночас повернення до "плавання" не означатиме "ралі" на валютному ринку. Будь-який перехід буде дуже поступовим та керованим зі створенням відповідних передумов. Це необхідно для того, щоб перехід до "плавання" не генерував шоків ані для валютного ринку, ані для економіки,
– пояснює заступник голови НБУ.
Передумови для "плавання"
В НБУ неодноразово запевняли, що фіксація обмінного курсу – це лише тимчасове рішення. Адже регулятор є прихильником саме плаваючого обмінного курсу, а в теперішніх умовах, "керовано плаваючого".
Щоб повернутися до плаваючого курсу потрібно:
- Однією із найголовніших передумов є поява альтернативного до фіксованого курсу номінального якоря для економіки. В умовах інфляційного таргетування це показник інфляції;
- Важливо, щоб валютний ринок ставав все менш чутливим до ситуативних факторів.
- Крім того, валютний ринок повинен стати кращим, більш збалансованим. А облікова ставка повинна відновити свій статус і дієвість як основного монетарного інструменту.
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Курс валют станом на 14 лютого
- У банках за даними "Мінфіну", готівковий долар можна продати в середньому за 39,65 гривні, а купити за 40,10 гривні. Що стосується євро, то банки купують його за 42,10 гривні, а продають в середньому за 42,85 гривні.
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,61 гривні, а продають – за 40,09 гривні, за даними finance.ua. Євро ж коливається на рівні: купівля – 42,19 гривні, а продаж – 42,71 гривні.
- На чорному ринку купівля американської валюти в середньому на рівні 39,90 гривні, а продаж – 40 гривні. Євро купують по 42,40 гривні, водночас продають за 42,60 гривні.