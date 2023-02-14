Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 14 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,65 гривні (-2 копійки проти 13 лютого), а купити за 40,10 гривні (без змін).

Цікаво Чи перевалить долар за 41 гривню наступного тижня

Готівкове євро банки купують за 42,10 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42,85 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,61 гривні (-22 копійки), а продають – за 40,09 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(-22 копійки), а продають – за (без змін), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,19 гривні (-11 копійок), а продаж – 42,71 гривні (+11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,90 гривні (без змін), а продаж – 40 гривні (-5 копійок).

(без змін), а продаж – (-5 копійок). Євро купують по 42,40 гривні (+11 копійок), а продають за 42,60 гривні (-2 копійки).

Яким буде курс цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, зазначила, що на початку цього тижня долар утримуватиме позиції поблизу психологічного рівня 40 гривень за долар, хоча невеличке перевищення пропозиції над попитом штовхає ринок нижче зазначеної позначки.