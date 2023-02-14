Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 14 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,65 гривні (-2 копійки проти 13 лютого), а купити за 40,10 гривні (без змін).
Цікаво Чи перевалить долар за 41 гривню наступного тижня
- Готівкове євро банки купують за 42,10 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42,85 гривні (-15 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,61 гривні (-22 копійки), а продають – за 40,09 гривні (без змін), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,19 гривні (-11 копійок), а продаж – 42,71 гривні (+11 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,90 гривні (без змін), а продаж – 40 гривні (-5 копійок).
- Євро купують по 42,40 гривні (+11 копійок), а продають за 42,60 гривні (-2 копійки).
Яким буде курс цього тижня
Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, зазначила, що на початку цього тижня долар утримуватиме позиції поблизу психологічного рівня 40 гривень за долар, хоча невеличке перевищення пропозиції над попитом штовхає ринок нижче зазначеної позначки.
На мою думку, найближчі дні такі тенденції залишатимуться актуальними, а отже попри супротив ринку, скоріш за все, гривня потроху зміцнюватиметься. Впродовж тижня курс долару знаходитиметься в коридорі 39,60 – 40,40 гривень.