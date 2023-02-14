Курс валют в банках

По данным "Минфина", 14 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,65 гривны (-2 копейки против 13 февраля), а купить за 40,10 гривны (без изменений).

Интересно Перевалит ли доллар за 41 гривну на следующей неделе

Наличное евро банки покупают за 42,10 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 42,85 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,61 гривны (-22 копейки), а продают – за 40,09 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(-22 копейки), а продают – за (без изменений), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,19 гривны (-11 копеек), а продажа – 42,71 гривны (+11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны (без изменений), а продажа – 40 гривны (-5 копеек).

(без изменений), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают по 42,40 гривны (+11 копеек), а продают за 42,60 гривны (-2 копейки).

Каким будет курс этой недели

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что в начале этой недели доллар будет удерживать позиции вблизи психологического уровня в 40 гривен за доллар, хотя небольшое превышение предложения над спросом толкает рынок ниже указанной отметки.