Каждый день Украина тратит около 5000 артиллерийских боеприпасов. Небольшой европейской стране нужен год, чтобы произвести такое количество вооружения. Такими оценками в интервью Financial Times поделился исполнительный директор норвежской компании Nammo, производящей боеприпасы и ручное оружие.

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По словам заместителя Офиса Президента Игоря Жовквы, сейчас ощущается острая потребность в боеприпасах, которых у нас практически нет из-за интенсивности боев.

Сейчас у нас почти ноль боеприпасов из-за интенсивности боевых действий. Мы нуждаемся в артиллерии и боеприпасах к ней, нам нужны танки, истребители, по нескольким причинам. В частности, для борьбы с баллистическими ракетами, которыми все больше атакуют территорию Украины,

– сказал он.

Потому украинское национальное производство работает над лучшим обеспечением потребностей обороны. На территории Украины и за границей работают десятки частных и государственных предприятий.

Какую часть потребностей обеспечивает национальное производство

Сейчас иностранное вооружение составляет менее трети от общего количества используемого оружия. Основную часть составляет украинская техника и боеприпасы, а также трофейная техника оккупанта. Если в начале войны соотношение техники составляло 1 к 30 по отношению к вражеским силам, то теперь удалось достичь по крайней мере равенства.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. Впрочем, говорит эксперт, сравнивать эти вещи нельзя, ведь техника стран НАТО намного современнее и эффективнее.

Как увеличились объемы производства в государственном секторе

Несмотря на сотни атак врага, предприятия по производству военной техники и оружия не только продолжают, но и масштабируют производство. Все государственные оборонные предприятия входят в концерн "Укроборонпром", который, по информации пресс-службы предприятия, в прошлом году увеличил объемы производства по некоторым направлениям в 5–8 раз против 2021 года.

Ряд наших предприятий способен и дальше масштабировать производство,

– сообщили представители концерна.

Список новых разработок предприятия и точные цифры увеличения объемов производства являются военной тайной. Однако известно, что активное производство сейчас происходит по следующим направлениям:

бронетехника;

морские и радарные системы;

высокоточное вооружение;

боеприпасы;

авиастроение;

авиаремонт.

Благодаря этому удается несколько улучшить критическую ситуацию с дефицитом артиллерийских боеприпасов, которая сложилась в начале полномасштабного вторжения, сообщил 24 Каналу аналитик.

Алексей Гетьман Военный аналитик Кроме того, Украина возобновила серийное производство артиллерийских боеприпасов 152-мм, она также наладила выпуск снарядов натовского калибра. Оборонные компании начали производить те виды вооружения и боеприпасов, которые они не производили до войны.

Дальнобойное оружие

Кроме того, говорит эксперт, Украина производит собственное дальнобойное оружие, благодаря которому Силы обороны могут наносить удар по вражеской территории, не используя для этого оружие партнеров. Какие именно это виды вооружения – государственная тайна.



Примером таких ударов стал двойной удар по аэродрому Энгельс, который расположен на расстоянии более 600 километров от подконтрольной Украине территории.

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Другие разработки

Недавно концерн сообщил о налаживании выпуска 120-мм осколочных мин в сотрудничестве с НАТО, а в середине января поделился новостями о развертывании серийного производства 82-мм осколочных мин, которое происходит за границей. В то же время Укроборонпром готовится к выпуску. украинских беспилотников.

Национальный оборонный концерн также сотрудничает с международными оборонными организациями и компаниями. Недавно госкомпания достигла договоренностей с чешским производителем военной техники VOP CZ о сотрудничестве в сфере бронетехники.

Укроборонпром и VOP CZ определили как приоритет производство, ремонт и совместные разработки бронированной техники, а также создание цепочек снабжения деталей и изделий,

– сообщили в концерне.

Соглашение предусматривает сотрудничество ради производства военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров и сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ОВТ в рамках создания совместного оборонного кластера с Чешской Республикой.

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Сколько зарегистрировано украинских оборонных предприятий

На подконтрольной Украине территории около 100 государственных предприятий оборонного сектора и сотни частных компаний. Ряд мощностей этих предприятий был уничтожен в результате вражеских атак, однако часть производства была релоцирована в безопасные места.

Это хорошая практика для государства, которое обстреливается ракетными ударами, размещать свои мощности в соседних странах. Кроме того, такие предприятия могут находиться в безопасных местах на территории страны, например, под землей,

– говорит Алексей Гетьман.

В целом, по информации аналитической платформы YouControl, на 27 января насчитывалось 461 предприятие и 35 физлиц-предпринимателей, работающих по направлениям производства воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования, производства военных транспортных средств, оружия и боеприпасов.





Частный сектор

Всего в оборонной отрасли насчитывается около трехсот юридических лиц и физлиц-предпринимателей. Интересно, что только за период полномасштабного вторжения было открыто 84 частных компании по изготовлению оружия или военной техники и 9 новых ФЛП по этому направлению. Из них:

11 компаний и один ФЛП работают по направлению производства военных транспортных средств ;

; 14 компаний создают оружие и боеприпасы ;

; 59 компании 8 физлиц-предпринимателей занимаются разработкой летательных аппаратов.

С июня изобретателей и инженеров, имеющих свои разработки, которые способны усилить обороноспособность страны, спонсирует правительство и Украинский фонд стартапов. Для реализации проекта в рамках частной инициативы предоставляют грант до 35 000 долларов.

Самые прибыльные предприятия по выручке

Из соображений безопасности доступны только данные о выручке за 2021 год, хотя некоторые компании не обнародовали и эту информацию. Если опираться на имеющиеся данные, то ТОП предприятий будет выглядеть так:

Напомним, уже готова вся документация на компанию, производящую турецкие беспилотники Bayraktar в Украине. Также разработан проект для строительства завода, которое должно начаться в ближайшее время.