Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

Сегодня сформирована вся правовая база, уже, как вы знаете, ратифицировано соответствующее международное соглашение, есть компания, которая сейчас действует в Украине, она завершила подготовку физического проекта. Мы ожидаем, что завод заработает в течение двух последующих лет и начнет выпускать изделия с украинскими компонентами.

– сказал дипломат.

На будущем заводе в Украине, который построит Baykar Defence, планируется осуществлять беспилотников Bayraktar TB2 и других типов.

Разработка истребителя Kızılelma

Также Василий Боднар напомнил, что на днях беспилотный истребитель Kızılelma с украинским двигателем, разработанный компанией Baykar успешно прошел второе летное испытание.

Это свидетельство того, как тесно мы сотрудничаем и приносим конкретные результаты, в частности, надеюсь, для будущего укрепления безопасности Украины,

– отметил посол.

Первый полноценный полет истребителя прошел 23 января.

Характеристики Baykar Kızılelma