Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.
Сьогодні сформовано всю правову базу, вже, як ви знаєте, ратифіковано відповідну міжнародну угоду, є компанія, яка зараз діє в Україні, вона завершила підготовку фізичного проєкту. Ми очікуємо, що завод запрацює протягом двох наступних років і почне випускати вироби із українськими компонентами,
– сказав дипломат.
На майбутньому заводі в Україні, який побудує Baykar Defence планується здійснювати безпілотників Bayraktar TB2 та інших типів.
Розробка винищувача Kızılelma
Також Василь Боднар нагадав, що днями безпілотний винищувач Kızılelma з українським двигуном, розроблений компанією Baykar, успішно пройшов друге льотне випробування.
Це свідчення того, наскільки тісно ми співпрацюємо та приносимо конкретні результати, зокрема, сподіваюся, для майбутнього зміцнення безпеки України,
– зазначив посол.
Перший повноцінний політ винищувача відбувся 23 січня.
Характеристики Baykar Kızılelma
- Baykar Kızılelma (MIUS) оснащений одним турбореактивним двигуном і має максимальну злітну масу понад 5,5 тонни, з яких понад 1 500 кілограмів припадає на його корисне навантаження й навантаження боєприпасів до 1 тони. Загальна тривалість польоту – 5 годин.
- Baykar Kızılelma MIUS-A буде близький до надзвукової швидкості, на ньому встановлений український двигун від компанії "Мотор Січ "АІ-25ТЛТ. Натомість потужніша версія, MIUS-B буде надзвуковою і матиме 2 двигуни: український АІ-322Ф і турецький TEI TF-6000.
- MIUS-B матиме у 2,5 раза потужніший двигун, що істотно відрізняє його за технічними характеристиками від MIUS-A.