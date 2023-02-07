Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, какое именно оружие вероятно имел в виду Данилов и почему именно оно имеет решающее значение в войне.

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Техника может брать на борт сотни килограммов интересных приборов

По мнению военного эксперта, война в Украине кристаллизовала начало восьмого поколения войн.

Оно характеризуется применением максимальной номенклатуры разных классов беспилотных летальных аппаратов. В первую очередь – дронов,

– отметил он.

Собеседник пояснил, что научно-технический прогресс устремился так высоко и так далеко, что в самой разной комплектации – от дизель-бензонированных двигателей до реактивных – данная техника может двигаться на несколько тысяч километров и брать на борт сотни килограммов самых интересных приборов.

"Иногда эти приборы обладают уникальным свойством каким-то образом самовоспламеняться и взрываться", – добавил Петр Черник.

Обратите внимание! Украинская компания разработала новый беспилотник "Шарк". В компании отметили, что "акула" сконструирована для проникновения на временно контролируемую врагом территорию. В частности, беспилотник может вести глубокую аэроразведку.

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